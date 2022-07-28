Ханкайский район, Приморский край, , 12:52 — REGNUM В Ханкайском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 18-летнего местного жителя, который обвиняется в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Приморскому краю.

Авария 21.мвд.рф

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Установлено, что 3 ноября 2021 года фигурант, которому на тот момент было 17 лет, управлял автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В машине находилось четыре его друзей, трое из которых несовершеннолетние. На большой скорости обвиняемый не справился с управлением на повороте и съехал в кювет, где врезался в металлический забор. Трое несовершеннолетних скончались, совершеннолетий пассажир получил тяжелые травмы.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чердаклинском районе Ульяновской области столкнулись легковой автомобиль и мотоблок с прицепом. В результате три человека госпитализирован, один пострадавший после оказания медицинской помощи лечения отпущен домой.