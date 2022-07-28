Тюмень, , 12:52 — REGNUM В Тюменской области за сутки зафиксирован 31 выздоровевший и восемь госпитализированных с COVID-19. Об этом сообщает 28 июля региональный оперативный штаб.

Коронавирус Yanao.ru ©

За сутки на 28 июля коронавирус выявили у 124 тюменцев. Это на 37 человек больше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 28 июля коронавирус выявили у 193 282 человек, выздоровели 188 240 пациентов, скончались 4339 (ни одного человека за сутки).

Читайте ранее в этом сюжете: В Тюменской области резко возросло число суточных заражений коронавирусом