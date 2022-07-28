Москва, 28 июля 2022, 12:51 — REGNUM Воздушно-космические силы России ударами высокоточного оружия уничтожили в Херсонской области более 130 боевиков ВСУ, сообщили 28 июля в Минобороны РФ.
Отмечается, что за истекшие сутки были ликвидированы более 130 военнослужащих данного подразделения.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Воздушно-космические силы России нанесли удар по складу ракет к реактивным системам залпового огня HIMARS.
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