Москва, 28 июля, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы России ударами высокоточного оружия уничтожили в Херсонской области более 130 боевиков ВСУ, сообщили 28 июля в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM ВКС РФ

«В районе населенного пункта Тополиное Херсонской области в результате ударов высокоточным оружием ВКС России по боевым позициям украинских войск полностью утратил боеспособность батальон 60-й пехотной бригады ВСУ», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Отмечается, что за истекшие сутки были ликвидированы более 130 военнослужащих данного подразделения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Воздушно-космические силы России нанесли удар по складу ракет к реактивным системам залпового огня HIMARS.

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