Белград, 29 июля, 2022, 19:17 — ИА Регнум. Власти в Сербии выбрали не иностранные государства, а сами её граждане, и поэтому это та власть, которую сербские избиратели «заслуживают». Такое мнение высказал бывший посол США в Сербии Камерон Мантер 28 июля в интервью сербским СМИ.

Matija sa VMO Правительство Сербии

По словам Мантера, в сербском общественном пространстве бытует мнение, что «некоторые люди со стороны привели действующий режим к власти». «Но это только предлог, который часть сербских граждан использует для того, чтобы объяснить почему они не достигли того, чего у них быть должно — правовое государство, открытое общество и членство в ЕС», — считает дипломат.

Он отметил, что сербы голосуют за тех, кто уже находился у власти.

«Если это значит, что из-за этого они лишаются привилегии быть членом ЕС, что тут поделаешь — они сами выбрали это», — заявил Мантер в интервью изданию Vreme.

«Вы получаете то правительство, какое заслуживаете, никто не принимает решения вместо вас», — добавил Мантер.

Он также сказал, что, как «большой друг Сербии», верит, что сербский народ в итоге выберет европейский путь.

Напомним, что Камерон Мантер занимал должность главы дипломатической миссии США в Сербии в 2008 году, когда албанские сепаратисты в Косово в одностороннем порядке провозгласили независимость.

Ранее действующий посол США в Сербии Кристофер Хилл заявил, что он надеется, что новое правительство Сербии, которое сейчас формируется, будет полностью прозападным.