Новосибирск, , 12:52 — REGNUM В Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту халатности полицейских, приведшей к убийству несовершеннолетней девушки. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Следственный комитет Sledcom.ru

Напомним, что под Новосибирском ревнивец нанёс девушке более десяти ударов ножом. 17-летняя девушка скончалась на месте.

По данным следствия, с ноября 2021 года по июнь 2022 год сотрудники отдела полиции №10 «Советский» управления МВД РФ по Новосибирску не принимали никаких мер по неоднократно поступавшим от матери погибшей заявлениям. Женщина сообщала о систематических угрозах со стороны молодого человека в адрес её дочери. Но по её заявлениям необоснованно выносились постановления об отказе в возбуждении уголовных дел, проверки тоже не проводились.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 июля 2022 года мужчина нанёс 17-летней девушке не менее десяти ударов ножом.

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