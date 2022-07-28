Симферополь, 28 июля, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Имена героев специальной военной операции планируется присвоить ряду улиц Симферополя. В настоящее время перечень улиц готовится. Об этом сообщил 28 июля журналистам председатель общественного совета Симферополя Александр Юрьев.

Иван Шилов ИА REGNUM Симферополь

«Состоялась встреча с главой администрации Симферополя, на которой мы договорились создать рабочую группу. Нам предстоит подобрать новые улицы и переулки, у которых пока нет названия. Сейчас в городе сдаётся много новых объектов. Параллельно с этим рабочая группа будет рассматривать имена героев спецоперации. Желательно, чтобы это были симферопольцы», — цитирует Юрьева «Крым 24».

Первое заседание группы планируется провести в первых числах августа.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксёнов выступил с предложением присваивать имена военных, погибших в ходе спецоперации, улицам и скверам.