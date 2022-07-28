Стокгольм, 28 июля, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Ближайшей осенью более 50% военных летчиков Вооруженных сил Швеции могут покинуть службу. Они недовольны условиями труда, в связи с чем хотят попроситься в длительные отпуска или вовсе уволится. Об этом 27 июля написала газета DN.

Government.se Петер Хультквист

Редакция DN решила обратиться за комментариями к главному гражданскому менеджеру, которому поручено следить за военным делом в Швеции, — министру обороны Петеру Хультквисту.

«Конечно, это серьезная ситуация, в которой нужно разобраться основательно и серьезно», — прокомментировал проблему Хультквист.

По словам министра, сейчас Вооруженные силы Швеции работают вместе с профильными организациями и профсоюзами над поиском решений, приемлемых для всех сторон.