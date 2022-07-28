Чита, , 12:46 — REGNUM В Забайкальском крае продолжаются работы по ликвидации последствий паводка. Остаются подтопленными 90 приусадебных участков и 28 жилых домов, сообщает 28 июля телеграм-канал МЧС РФ.

Наводнение в Забайкалье: река Никишиха Цитата из видео очевидцев наводнения в Забайкалье

По прогнозу, в ближайшие сутки возможно ухудшение гидрологической обстановки. В пунктах временного размещения находится 21 человек.

Силами РСЧС проводятся аварийно-восстановительные работы водоотведение адресная помощь. Всего для ликвидации последствий паводков задействовано 60 человек, 19 единиц техники и 8 плавсредств.

Как сообщало

, в Забайкалье сложилась напряжённая паводковая обстановка: накануне наблюдался рост уровней воды в реках края — наиболее резкий зафиксирован на Кручине у села Ильинка Читинского района.

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