Чита, 28 июля 2022, 12:46 — REGNUM В Забайкальском крае продолжаются работы по ликвидации последствий паводка. Остаются подтопленными 90 приусадебных участков и 28 жилых домов, сообщает 28 июля телеграм-канал МЧС РФ.
По прогнозу, в ближайшие сутки возможно ухудшение гидрологической обстановки. В пунктах временного размещения находится 21 человек.
Силами РСЧС проводятся аварийно-восстановительные работы водоотведение адресная помощь. Всего для ликвидации последствий паводков задействовано 60 человек, 19 единиц техники и 8 плавсредств.Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкалье сложилась напряжённая паводковая обстановка: накануне наблюдался рост уровней воды в реках края — наиболее резкий зафиксирован на Кручине у села Ильинка Читинского района.
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