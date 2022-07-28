Чита, 28 июля, 2022, 12:46 — ИА Регнум. В Забайкальском крае продолжаются работы по ликвидации последствий паводка. Остаются подтопленными 90 приусадебных участков и 28 жилых домов, сообщает 28 июля телеграм-канал МЧС РФ.

Цитата из видео очевидцев наводнения в Забайкалье Наводнение в Забайкалье: река Никишиха

По прогнозу, в ближайшие сутки возможно ухудшение гидрологической обстановки. В пунктах временного размещения находится 21 человек.

Силами РСЧС проводятся аварийно-восстановительные работы водоотведение адресная помощь. Всего для ликвидации последствий паводков задействовано 60 человек, 19 единиц техники и 8 плавсредств.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3654752" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Читайте также: Забайкальские реки готовы выйти из берегов, пострадали десятки домов