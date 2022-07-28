Стокгольм, 28 июля, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Идея министра обороны Швеции Петера Хультквиста о финансировании укрепления обороноспособности страны за счет введения нового налога вызывает споры. Об этом в интервью новостной службе TT 27 июля заявила представитель главной оппозиционной партии «Умеренных» по вопросам политики и экономики Элизабет Свантессон.

Умеренная коалиционная партия. Логотип

«Шведы — одни из самых облагаемых налогами людей в мире. То, что государство не может финансировать реализацию самых важных задач и расставлять приоритеты без дальнейшего повышения налогов, меня беспокоит», — отметила политик.

Кроме того, Свантессон заявила, что доход в казну увеличился бы и без новых налогов, если бы планы относительно введения в Швеции еще одной недели отпуска и внедрения высокоскоростных поездов были отменены.

«Поднятием налогов занимаются только ленивые правительства, потому что они не умеют расставлять приоритеты», — раскритиковала «Социал-демократов» Свантессон.