Стокгольм, 28 июля, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Шведская экономика выросла на 1,4% во втором квартале текущего года по сравнению с предыдущим кварталом. Об этом свидетельствует показатель ВВП Швеции с учетом сезонных колебаний от Статистического управления Швеции, которое опубликовало соответствующий пресс-релиз 28 июля.

Стокгольм. Швеция

Отмечается, что цифра в 1,4% значительно выше июньского прогноза Государственного института экономики, который предсказывал рост в 0,7%. Риксбанк Швеции давал еще более скромный прогноз — 0,5 процента.

«ВВП вырос за квартал, но в целом общее развитие во многом объясняется сильными показателями в мае», — написал в пресс-релизе Маттиас Кейн Вятт из Статистического управления Швеции.

В первом квартале ВВП Швеции сократился на 0,8%. Превзошедший ожидания рост ВВП в июньском квартале означает, что страна не находится в состоянии рецессии.