Эрбиль, Ирак, , 13:01 — REGNUM Службы безопасности Иракского Курдистана — ополчение Пешмерга — обнаружили площадку, которую боевики использовали для ракетных обстрелов. Об этом сообщает Kurdistan 24.

Армия Ирака Spc. Jeffrey Alexander, US Army

По данным журналистов, представители одного из подразделений обнаружили самодельную пусковую установку реактивных снарядов, смонтированную на автомобиле пикап в четверг, 28 июля. Предположительно, установка неоднократно использовалась для обстрелов газового месторождения «Кхор Мор».

Отмечается, что за нападениями стоят якобы радикальные группировки мусульман-шиитов, которые получают поддержку со стороны Ирана.

Ранее сообщалось о том, что не менее пяти ракет поразили месторождение «Кхор Мор», что привело к пожарам и повреждению добывающей техники.