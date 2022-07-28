Эрбиль, Ирак, 28 июля 2022, 13:01 — REGNUM Службы безопасности Иракского Курдистана — ополчение Пешмерга — обнаружили площадку, которую боевики использовали для ракетных обстрелов. Об этом сообщает Kurdistan 24.
По данным журналистов, представители одного из подразделений обнаружили самодельную пусковую установку реактивных снарядов, смонтированную на автомобиле пикап в четверг, 28 июля. Предположительно, установка неоднократно использовалась для обстрелов газового месторождения «Кхор Мор».
Отмечается, что за нападениями стоят якобы радикальные группировки мусульман-шиитов, которые получают поддержку со стороны Ирана.
Ранее сообщалось о том, что не менее пяти ракет поразили месторождение «Кхор Мор», что привело к пожарам и повреждению добывающей техники.