Стокгольм, , 13:08 — REGNUM В частном секторе экономики Швеции наблюдается рекордная нехватка рабочей силы. Об этом свидетельствует индикатор бизнес-настроений, составленный Экономическим институтом.

Флаг Швеции Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В пресс-релизе Экономического института от 28 июля отмечается, что в сфере услуг представители 50% компаний заявляют о нехватке кадров, а в обрабатывающей промышленности соответствующий показатель составляет 70%.

Увеличивается нехватка кадров и в строительной отрасли, где не хватает кадров в трех из десяти строительных компаний.

В целом индекс бизнес-настроений в стране за июль упал на 4,4 пункта, с 105,7 до 101,3. Показатели уверенности как со стороны домохозяйств, так и розничных продавцом снизились более чем на 10 пунктов.

Читайте ранее в этом сюжете: ФРС США экспериментирует с процентной ставкой — шведский экономист