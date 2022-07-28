Ульяновск, , 12:42 — REGNUM В Чердаклинском районе Ульяновской области столкнулись легковой автомобиль и мотоблок с прицепом. В результате три человека госпитализирован, один пострадавший после оказания медицинской помощи лечения отпущен домой. Об этом сообщается на сайте УГИБДД по Ульяновской области.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Авария произошла 27 июля в 22:15 в селе Старый Белый Яр Чердаклинского района. По предварительной информации ведомства, водитель ВАЗ-21 099 не выбрал безопасную дистанцию и врезался в мотоблок с прицепной телегой. Правоохранители полагают, что на момент ДТП водитель легкового автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данным полиции, в результате ДТП госпитализированы водитель мотоблока и две пассажирки, ещё один пассажир отпущен домой после назначения лечения.

Всего 27 июля в Ульяновской области зарегистрировано 22 дорожно-транспортных происшествия, в которых один человек погиб, пятеро ранены.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году в Ульяновске вынесен приговор местному жителю, которого признали виновным в ДТП с одни погибшим и одним пострадавшим. Как установили правоохранители, он сел в состоянии алкогольного опьянения за руль «Ягуара».

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