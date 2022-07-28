Ульяновск, 28 июля, 2022, 12:42 — ИА Регнум. В Чердаклинском районе Ульяновской области столкнулись легковой автомобиль и мотоблок с прицепом. В результате три человека госпитализирован, один пострадавший после оказания медицинской помощи лечения отпущен домой. Об этом сообщается на сайте УГИБДД по Ульяновской области.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла 27 июля в 22:15 в селе Старый Белый Яр Чердаклинского района. По предварительной информации ведомства, водитель ВАЗ-21 099 не выбрал безопасную дистанцию и врезался в мотоблок с прицепной телегой. Правоохранители полагают, что на момент ДТП водитель легкового автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данным полиции, в результате ДТП госпитализированы водитель мотоблока и две пассажирки, ещё один пассажир отпущен домой после назначения лечения.

Всего 27 июля в Ульяновской области зарегистрировано 22 дорожно-транспортных происшествия, в которых один человек погиб, пятеро ранены.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году в Ульяновске вынесен приговор местному жителю, которого признали виновным в ДТП с одни погибшим и одним пострадавшим. Как установили правоохранители, он сел в состоянии алкогольного опьянения за руль «Ягуара».

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