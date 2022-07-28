Кострома, 28 июля, 2022, 13:43 — ИА Регнум. Распространению африканской чумы свиней по территории Костромской области способствует халатность на местах и «бездействие» Россельхознадзора. Об этом говорится в материале, опубликованном администрацией региона. По словам чиновников, специалисты Россельхознадзора по Костромской и Ивановской областям плохо контролируют ввоз животных и кормов на территорию региона.

Цитата мф Вовка в Тридевятом царстве, реж. Борис Степанцев, СССР, 1965 И так сойдёт!

«Установленные самим же ведомством графики дежурств постов не соблюдаются», — сообщается в материале.

Заместитель директора Центра ветеринарии РФ Сергей Капустин, приехавший в область для оказания помощи с установлением источника заражения, пообещал довести эти сведения до высшего руководства Министерства сельского хозяйства.

Кроме этого, глав муниципальных образований, где были обнаружены заражённые животные, упрекнули в недостаточно усердной работе на местах. Речь идёт об учёте свиней в личных подсобных хозяйствах. Так, в Парфеньевском районе незамеченным оказалось крупное поголовье в 100 животных.

Напомним, первые случаи заражения африканской чумой в области выявили 18 июля. В этот день на территориях охотничьих угодий Галичского и Костромского районов были найдены мёртвые кабаны. Затем заболевание распространилось по частным хозяйствам.

Вирус не опасен для человека, но смертелен для свиней. Единственный путь прекращения цепочки — забой заражённых животных. Компенсации владельцам парнокопытных при этом выплачивает областной бюджет.

Отметим, что на территории Костромского района, входящего в опасную зону, располагается крупное предприятие АО «Шувалово». На нём содержится 30 тысяч свиней. Свинокомплекс поставляет племенных животных в регионы России, занимается производством кормов, мясопереработкой и выпускает колбасные изделия.