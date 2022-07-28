Лесной пожар приближается к ещё одному селу Якутии
Сунтарский район, Якутия, 28 июля, 2022, 12:43 — ИА Регнум. В Сунтарском районе Якутии экстренно набирают добровольцев для тушения лесного пожара возле села Нахара. Возгорание находится на расстоянии 4,5 км от населённого пункта, сообщил 28 июля телеграм-канал администрации района.
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В соцсетях власти муниципалитета опубликовали экстренный сбор людей для тушения пожара. Платить за борьбу с огнём намерены 300 рублей в час.
Всего в районе зафиксировано три лесных пожара.
Как сообщало ИА REGNUM, из-за лесного пожара 28 июля загорелись жилые дома в селе Арылах Мирнинского района республики. Воспламенились три жилых дома и две нежилых постройки. Детей эвакуируют из находящегося рядом детского лагеря.