Ставрополь, , 12:41 — REGNUM Из Ставропольского края отправилась очередная партия гуманитарного груза для жителей Донбасса. В ЛНР и ДНР направили 30 тонн продуктов питания и антисептических средств, сообщил 28 июля губернатор края Владимир Владимиров.

Гуманитарная помощь со Ставрополья Telegram-канал главы Ставрополья Владимира Владимирова

«В нашем крае продолжается сбор гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик. В эту среду новая партия отправлена в Донской спасательный центр МЧС России. Это около 30 тонн продовольственной продукции и антисептиков», — написал Владимиров в своем телеграм-канале.

По словам губернатора, всего Ставрополье отправило в Донбасс около 1000 тонн гуманитарного груза — 53 фуры. Такая помощь стала возможной благодаря неравнодушию жителей региона, волонтеров и активистов «Единой России», отметил Владимиров.

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