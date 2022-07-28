Ставрополь, 28 июля 2022, 12:41 — REGNUM Из Ставропольского края отправилась очередная партия гуманитарного груза для жителей Донбасса. В ЛНР и ДНР направили 30 тонн продуктов питания и антисептических средств, сообщил 28 июля губернатор края Владимир Владимиров.
По словам губернатора, всего Ставрополье отправило в Донбасс около 1000 тонн гуманитарного груза — 53 фуры. Такая помощь стала возможной благодаря неравнодушию жителей региона, волонтеров и активистов «Единой России», отметил Владимиров.
Читайте ранее в этом сюжете: Ставрополье отправило полезный груз военнослужащим в Донбасс