Ставрополь, 28 июля, 2022, 12:41 — ИА Регнум. Из Ставропольского края отправилась очередная партия гуманитарного груза для жителей Донбасса. В ЛНР и ДНР направили 30 тонн продуктов питания и антисептических средств, сообщил 28 июля губернатор края Владимир Владимиров.

Telegram-канал главы Ставрополья Владимира Владимирова Гуманитарная помощь со Ставрополья

«В нашем крае продолжается сбор гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик. В эту среду новая партия отправлена в Донской спасательный центр МЧС России. Это около 30 тонн продовольственной продукции и антисептиков», — написал Владимиров в своем телеграм-канале.

По словам губернатора, всего Ставрополье отправило в Донбасс около 1000 тонн гуманитарного груза — 53 фуры. Такая помощь стала возможной благодаря неравнодушию жителей региона, волонтеров и активистов «Единой России», отметил Владимиров.