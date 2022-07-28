Красногорск, , 12:41 — REGNUM София, Ева, Анна, Виктория и Мария стали самыми распространенными женскими именами, которые давали новорожденным в Московской области. Анализ рассматривает период за первые шесть месяцев 2022 года.

Дети Дарья Антонова © ИА REGNUM

Среди имен, которые давали мальчикам на территории региона наиболее популярными стали Александр, Артём, Михаил, Максим и Матвей.

Что касается самых редких имен, то среди девочек меньше всего оказалось Аксиний, Гликерий, Матрон, Россиян и Устиний. Среди мальчиков наиболее редкие имена это Варфоломей, Ермак, Лукьян, Никон и Святогор.

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