Красногорск, 28 июля, 2022, 12:41 — ИА Регнум. София, Ева, Анна, Виктория и Мария стали самыми распространенными женскими именами, которые давали новорожденным в Московской области. Анализ рассматривает период за первые шесть месяцев 2022 года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дети

Среди имен, которые давали мальчикам на территории региона наиболее популярными стали Александр, Артём, Михаил, Максим и Матвей.

Что касается самых редких имен, то среди девочек меньше всего оказалось Аксиний, Гликерий, Матрон, Россиян и Устиний. Среди мальчиков наиболее редкие имена это Варфоломей, Ермак, Лукьян, Никон и Святогор.