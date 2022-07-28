Приютненский район, Калмыкия, 28 июля, 2022, 12:41 — ИА Регнум. В Калмыкии под следствие попал бывший глава Приютненского района. Его заподозрили в мошенничестве и изготовлении официального документа, предоставляющего права при получении субсидий. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении СК России 28 июля.

Sledcom.ru Следственный комитет

Следователи полагают, что в феврале 2018 года чиновник с целью хищения бюджетных средств подделал документы от имени своей супруги, возглавляющей крестьянско-фермерское хозяйство (КФХ), о якобы проведённых агротехнологических работах на земельном участке. Затем злоумышленник представил в министерство сельского хозяйства Калмыкии от имени своей супруги фиктивные документы о предоставлении субсидии. В результате КФХ получило из бюджета 181 тыс. 173 рубля.

Следователи выясняют все обстоятельства случившегося.