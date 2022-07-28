Вашингтон, 28 июля, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Фотосессия украинского лидера Владимира Зеленского с его супругой — Еленой Зеленской — для журнала Vogue вызвала 28 июля резкую реакцию со стороны нескольких членов палаты представителей США.

President.gov.ua Президент Владимир Зеленский с супругой Еленой в Канаде

«(Американский президент Джо) Байден: давайте продолжать посылать Украине миллиарды долларов помощи, она им нужна! Реальность: чета Зеленских дарит нам фотосессию для журнала Vogue», — написала на своей странице в одной из соцсетей конгрессвумен Майра Флорес.

«Пока мы посылаем Украине помощь в размере 60 миллиардов долларов, Зеленский принимает участие в фотосессиях для журнала Vogue. Эти люди принимают нас за кучку простофиль», — также возмутилась этим фактом на своей странице в одной из соцсетей коллега Флорес — Лорен Боберт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в западной прессе раскручивается образ Елены Зеленской, жены президента Украины Владимира Зеленского.