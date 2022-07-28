Красногорск, , 12:40 — REGNUM Рост промышленного производства в Московской области по итогам первых шести месяцев этого года составил 5% по сравнению с показателями прошлого года, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

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Наибольший рост за I полугодие показало обрабатывающее производство — на 5,2%. По словам главы регионального Мининвеста Екатерины Зиновьевой, экономика Подмосковья развивается, несмотря на санкции.

По ее словам, в список крупнейших системообразующих предприятий РФ входят183 предприятия из Московской области. Уже 60 подмосковных компаний получили льготные кредиты на сумму около 170 млрд руб., что положительно отразилось на производственных процессах.

Как сообщало ИА REGNUM, объемы строительства и промышленного производства на территории Подмосковья в 2022 году показывают динамику к росту.

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