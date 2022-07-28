Стокгольм, 28 июля, 2022, 12:57 — ИА Регнум. В серии статей крупнейшего либерального издания Швеции Dagens Nyheter в последнее время была подвергнута критики работа Sveriges Radio («Шведское радио») в области оказания услуг по охране государственной безопасности. Теперь генеральный директор Sveriges Radio Силла Бенкё решила нарушить молчание и ответила на критику. Причем сделала она это в своей авторской статье именно для редакции DN.

Шведский флаг

Она считает, что государственная компания и работающие в ней специалисты ответили на все вопросы журналистов DN и что она сама все время участвовала в работе.

«Мы ответили во всех случаях, когда эти вопросы возникали. Вопросы касались проектов, которым уже несколько лет. Вопросы были настолько подробными, что требовались эксперты, чтобы понять и ответить на них. Из нашего руководства на интервью вышли самые опытные люди: наш IT-директор и наш менеджер по безопасности», — написала Бенкё.

Гендиректор самой популярной в Швеции public service наравне с телеканалом SVT также отметила, что никто из ее радиостанции не угрожал журналистам DN заявлением в Службу безопасности Швеции.