Горловка, ДНР, 28 июля, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Три жителя Горловки в Донецкой Народной Республике пострадали из-за обстрелов со стороны боевиков ВСУ, сообщили 28 июля в штабе территориальной обороны ДНР.

Dan-news.info Стела при въезде в Горловку

«В результате обстрела вооруженными формированиями Украины в Горловке число раненых возросло до трех человек», — говорится в телеграм-канале штаба.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские боевики за сутки выпустили по территории Донецкой Народной Республики более 840 единиц различных боеприпасов.

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