Кишинёв, 28 июля, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Власти Молдавии и правящая партия «Действие и солидарность» (ПДС) начали преследование оппозиционной партии «Шор», выступающей «за людей». Об этом 28 июля заявил лидер партии Илан Шор в видеообращении, размещённом на его канале в YouTube.

Чурбан Илан Шор

«Именно потому что Партия «Шор» отказалась от сговора с ПДС против граждан нашей страны, они ведут себя таким образом. Но это лишь доказывает их беспомощность, немощность и слабость», — сказал политик.

Шор заявил, что в его партии 75 тыс. человек. Он призвал их противостоять попыткам властей запугать несогласных. Лидер партии призвал сторонников бороться «за правое дело».

«Жёлтая саранча — вот кто сегодня правит Молдовой. И мы уже в шаге от того, чтобы избавиться от этих гадов», — заявил Шор, вероятно, подразумевая преобладание жёлтого цвета в символике ПДС.

Напомним, ранее Шор, скрываясь за границей, призывал оппозиционные силы Молдавии объединиться для «свержения» власти в стране. Его партия и другие оппозиционеры обвиняют руководство республики в резком ухудшении экономической ситуации. В июле одного из лидеров «Шор» Марину Таубер арестовали по делу о незаконном финансировании партии, а у других членов партии провели почти 100 обысков.