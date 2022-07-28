Санкт-Петербург, 28 июля, 2022, 12:39 — ИА Регнум. За минувшие сутки Санкт-Петербург опустился на третье место по новым заражениям коронавирусом. Северная столица уступила Московской области на 115 случаев, а Москве — на 3326 случаев. Об этом 28 июля сообщили в федеральном оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Несмотря на то, что город опустился на третье место среди субъектов России, показатель заболеваемости COVID-19 вновь увеличился. За сутки в Петербурге выявили 1151 случай заражения коронавирусом. Прирост составил 205 случаев.

В городе зафиксировали за сутки четыре случая смерти от ковида, как основной причины. Этот показатель снизился на одного больного за сутки.

При этом переболели вирусом за сутки 364 человека. Их число возросло на 41 пациента по сравнению с предыдущими сутками.

За всё время действия пандемии в Петербурге обнаружили 1 549 437 случаев заражения коронавирусом. От ковида, как основной причины, скончались за этот период 34 312 больных, а излечились 1 507 670 человек.