Стокгольм, 28 июля, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Профессия кадрового военнослужащего в Швеции должна быть ограничена максимум двенадцатью годами, и поэтому Рикард Йоханссон, проработавший в вооруженных силах страны 15 лет, больше не может быть солдатом. По его мнению, трудовая жизнь прожита зря. В свою очередь в интервью телеканалу SVT министр обороны страны Петер Хультквист заявил, что не собирается менять правила.

Peter Fristedt Шведские солдаты

В правительстве Швеции отмечают, что вооруженные силы страны не выражали желания предоставить солдатам возможность служить более двенадцати лет. Поэтому министр обороны страны Петер Хультквист не видит необходимости во внесении поправок в закон.

«Идея заключалась в том, что за эти двенадцать лет люди определяются, хотят ли они продолжать службу в вооруженных силах в качестве офицера, офицера-специалиста или еще кого-то», — сказал министр.

«Вы не возьмете на себя инициативу, чтобы изменить этот закон?» — спросили Хультквиста.

«Такой инициативы я не проявлял», — отметил министр.