Севастополь, 28 июля, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Движение морского транспорта в Севастопольской бухте будет прекращено 29 и 31 июля в связи с празднованием Дня военно-морского флота, сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.

Александр Полегенько ИА REGNUM Севастополь

Запрет на движение морского транспорта будет действовать 29 июля с 09:00 до 12:00 и 31 июля с 09:00 до 12:00 и с 21:30 до 22:30. На этот период пассажиров будут перевозить компенсационные автобусы, они будут отправляться от площади Нахимова и площади Захарова.

Отметим, что основные мероприятия ко Дню ВМФ в Севастополе пройдут 31 июля. Они откроются молебном во Владимирском соборе — усыпальнице адмиралов. Затем состоится возложение венков и цветов к Мемориальной стене в честь героической обороны Севастополя 1941–1942 гг. На Графской пристани состоится торжественная встреча командующего Черноморским флотом и возложение венков на воду в месте отдания воинских почестей.

31 июля, в рамках праздничных мероприятий, состоится присвоение почётного наименования «Капитан 1-го ранга Андрей Палий» патрульному катеру Крымской военно-морской базы.

Отметим, что в этом году традиционного парадного построение кораблей не будет. Однако для всех севастопольцев и гостей города-героя вечером 31 июля состоится праздничный артиллерийский салют и фейерверк в Севастопольской бухте.