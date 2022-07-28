Москва, , 12:37 — REGNUM Единый оператор цифровой наружной рекламы должен быть государственным, а не частным. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 июля, об этом заявил первый замруководителя фракции СРЗП в Госдуме Дмитрий Гусев.

Дмитрий Гусев Дарья Антонова © ИА REGNUM

Ранее Госдума приняла в первом чтении резонансный законопроект о создании единого оператора цифровых рекламных конструкций. По нему, единый оператор цифровых рекламных конструкций и объявлений будет получать сведения об объемах распространения рекламы на цифровых рекламных конструкциях, заниматься установкой и эксплуатацией цифровых рекламных конструкций и подготовкой схем их размещения. Противники инициативы заявляли, что в случае принятия закона с рынка уйдет большое количество компаний.

«Если мы понимаем, что неизбежно в каком-то виде принятие этого закона, то мы можем влиять только поправками и тогда этот оператор может быть только государственным. Моя личная поправка, мое личное предложение будет вот такое», — сказал Гусев в ходе круглого стола, посвященного обсуждению законопроекта.

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