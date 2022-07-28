Москва, 31 августа, 2020, 14:55 — ИА Регнум. Московский городской суд не смог с первого раза провести отбор присяжных по уголовному делу двух старших сестер Хачатурян, которые обвиняются в убийстве своего отца. Об этом 31 августа сообщил один из адвокатов обвиняемых Алексей Липцер.

«Отбор не состоялся, так как потерпевшие (родственники убитого — ред.) болеют коронавирусом и не могут явиться в суд», — приводит его слова РИА Новости.

Он указал, что отбор отложен на 5 октября, так как потерпевшие пожелали присутствовать на нем лично. При этом отбор должен был состояться в Мосгорсуде сегодня в закрытом режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, сестрам Крестине и Ангелине Хачатурян вменяется убийство отца группой лиц по предварительному сговору, за что им грозит тюремное заключение на срок от 8 до 20 лет. При этом младшая сестра Мария в момент совершения преступления была невменяемой и не могла отвечать за свои действия, а потому ей не грозит тюремный срок. Однако при этом она может быть отправлена на принудительное лечение.