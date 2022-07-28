Ижевск, , 12:36 — REGNUM В Удмуртии с момента начала вакцинации до 28 июля прививку от коронавируса сделал 699 301 человек. Об этом сообщает региональный минздрав.

Вакцинация от коронавируса Центральный военный округ

Второй компонент препарата получили 559 486 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

Ревакцинацию прошли 176 443 жителя республики.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета в республике полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 28 июля после перенесенного заражения коронавирусом выписались 15 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 163 778 жителей республики. За время пандемии в республике подтвердили 168 084 случая заражения коронавирусом, из них 36 — за минувшие сутки.