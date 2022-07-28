Таллин, , 12:36 — REGNUM

СМИ Medialaw.org.ua

С августа нынешнего года впервые в истории эстонских СМИ бумажные версии газет больше не будут поступать в торговые точки по понедельникам — таково решение оптового распространителя печатной продукции Lehepunkt, согласованное с масс-медиа.

Как сообщил портал новостей гостелерадиовещания Эстонии ERR, сделано это из финансовых соображений. Изменения не затронут подписчиков бумажных версий газет. Речь идет о крупнейших изданиях республики — Оhtuleht, Eesti Раevaleht, Postimees и Lоuna-Eesti Postimees, которые были единственными СМИ, выходившими в начале недели.

Lehepunkt связал свое решение как с резким ростом инфляции в стране и ценами на топливо, так и с санкциями против СМИ России, из-за которых оптовый продавец печатной продукции потерял треть своего портфеля и половину доходов.

«Учитывая нынешние затраты на рабочую силу, затраты на топливо и влияние на экологию, мы приняли решение отказаться от поставки периодики по понедельникам», — сообщил исполнительный директор Lehepunkt Кристо Хейнмаа.

Он добавил, что по понедельникам покупки печатной продукции в Эстонии не отличались высокими результатами. Однако, вне зависимости от объемов продаж, для доставки периодики в торговые точки машины Lehepunkt каждую ночь преодолевают расстояние в 5 000 км.

С августа 2022 года свежие номера бумажных изданий Эстонии будут поступать в торговые точки по всей стране пять раз в неделю, добавил Хейнмаа.