Ижевск, 28 июля, 2022, 12:35 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 28 июля после перенесенного заражения коронавирусом выписались 15 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 163 778 жителей республики, сообщает региональный минздрав.

Министерство здравоохранения Свердловской области Медицинский работник в красной зоне

За время пандемии в республике подтвердили 168 084 случая заражения коронавирусом, из них 36 — за минувшие сутки. В числе новых носителей вируса восемь несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и пять человек старше 65 лет.

4047 человек скончались в регионе за время пандемии, из них у 3847 человек было подтверждено заражение COVID-19. За минувшие сутки и накануне летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в республике не регистрировалось.

В течение суток госпитализировано четыре человека, накануне в больницу попали также четыре жителя республики. В связи с легким течением заболевания под наблюдением в поликлиниках находятся 907 человек, 42 пациента ковид-центров имеют признаки заражения коронавирусной инфекцией средней тяжести, два человека — в тяжелом состоянии, из них ни один пациент не подключен к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в республике было выявлено 32 новых случая заражения коронавирусом. Выписались по выздоровлении десять человек.