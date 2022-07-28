Стокгольм, 28 июля, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Незарегистрированные SIM-карты, которые может взять любой желающий, будут запрещены в Швеции с 1 августа. Изменение закона приветствуется полицией, которая добивалась этого в качестве еще одной меры по борьбе с организованной преступностью, передает телеканал SVT.

(сс) Pexels Телефон и SIM-карта

«Это усложнит жизнь преступникам и упростит работу полиции и других правоохранительных органов», — заявил в интервью SVTФредрик Йоэлссон из отдела Полиции Швеции по борьбе с мошенничеством.

Отмечается, что теперь SIM-карты должны отпускаться гражданам, среди прочего, с указанием их полного имени и номера социального страхования.

Соответствующий закон был изменен, потому что анонимность незарегистрированных SIM-карт усложняет работу правоохранительных органов. По словам Йоэлссона, абонентов с подозрительными телефонными номерами почти всегда невозможно идентифицировать в ходе уголовных расследований.