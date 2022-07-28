Москва, , 12:34 — REGNUM Комитет Госдумы по туризму разработал законопроект о распространении туристического (курортного) сбора на всю территорию России.

Белое море, отлив Марина Захарова © ИА REGNUM

Инициатива направлена в регионы страны для получения отзывов, уточняет «Коммерсантъ».

Сейчас право вводить курортный сбор имеют Крым, Краснодарский край, Ставропольский край и Алтайский край, причем Крым отказался от этого побора с туристов.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава Ростуризма Зарина Догузова считает недостаточно эффективным эксперимент по курортному сбору. При этом в мае 2022 года глава ведомства обратила внимание на то, что «предложения ряда регионов о том, чтобы сейчас распространить сбор на другие субъекты РФ, мы не поддержали».

На рассмотрении Госдумы находится законопроект о продлении эксперимента по взиманию туристического сбора. Дума Ставропольского края предложила продлить срок проведения эксперимента на пять лет — по 31 декабря 2027 года.

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