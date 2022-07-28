Пекин, 28 июля 2022, 12:34 — REGNUM Североатлантический альянс должен прекратить распространять ложь и способствовать усилению напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), заявил 28 июля официальный представитель Минобороны КНР У Цянь.
По его словам, власти Китая будут твердо отстаивать свой суверенитет, безопасность и интересы мирного развития.
Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И объявил, что китайские военные провели учения на море и в воздухе возле Тайваня.
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