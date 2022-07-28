Новосибирск, , 12:34 — REGNUM В Новосибирской области с 29 июля по 2 августа местами ожидается высокая пожароопасность (четвёртого класса), а в Купинском и Чистоозерном районах — чрезвычайная пожароопасность (пятого класса). Об этом сообщил Западно-Сибирский гидрометцентр.

Гроза ИА REGNUM

«29 июля в Новосибирской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, по западу местами кратковременные дожди, грозы, ночью при грозах ливни. Ночью и утром местами туманы. Ветер северо-восточный 4-9 м/с, местами порывы ночью до 14 м/с, днём до 16 м/с, ночью по западу при грозах шквалы до 23 м/с», — говорится в прогнозе.

При этом температура воздуха ночью 29 июля составит +12…+17 °C, днём — +25…+30 °C.