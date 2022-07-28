Стокгольм, 28 июля, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Специальный налог на непредвиденные расходы для финансирования укрепления обороноспособности Швеции может стать снова актуальным. Об этом 27 июля сообщила новостная служба TT.

Government.se Петер Хультквист

Напомним, что обсуждения по поводу введение налога на оборону начались после спецоперации России на Украине. Правительство Швеции в полном согласии с парламентскими партиями тогда же заключило, что 2% ВВП пойдут на оборону.

В июне министр финансов Швеции Микаэль Дамберг заявил, что вопрос введения нового налога «следует рассмотреть». Министр обороны страны Петер Хультквист теперь говорит, что он готов выступить с таким предложением.

«Те, у кого в жизни все хорошо, должны присоединиться и внести свой вклад. Это вопрос справедливости», — заявил министр Хультквист в интервью агентству TT.