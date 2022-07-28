Таллин, , 12:32 — REGNUM

9 мая 2016 года. «Бронзовый солдат» — памятник воинам, погибшим при освобождении Таллина Лев Евгеньев © ИА REGNUM

Местные власти Эстонии инициировали сразу несколько десятков процедур по вскрытию и ликвидации братских захоронений павших советских воинов и сносу памятников, связанных с ними. Об этом говорится в статье крупнейшего эстонского издания Postimees «Очередная братская могила советского времени исчезла тихо и незаметно».

Так, во вторник, 26 июля, в парке между музыкальной школой и гимназией в Ныо (восточная Эстония) рабочие вместе с сотрудниками Военного музея и археологами буквально за день вскрыли и опустошили братскую могилу. По утверждению их участников, раскопки прошли спокойно, после анализа останков обещано их перезахоронение на городском кладбище.

По словам руководителя отдела строительства и экономики волости Ныо Свена Тарто, освободившуюся от братской могилы территорию реконструируют, чтобы она слилась с парком и ничто не напоминало о ее прошлом.

ИА REGNUM сообщало, что местные власти и проводящие вскрытие официальные лица Эстонии, исходя из рекомендаций спецслужб страны, стремятся максимально сохранять скрытность происходящего, чтобы не допустить к месту действий общественные организации или независимых контролеров. Поэтому крайне трудно быть уверенными, что вскрытие братского захоронение проходит в полном соотвествии с серьезными нормами и требованиями.

Тем более, что это происходит в жаркую летнюю погоду и за крайне непродолжительное время. Известно, что вскрывать могильную яму сразу на всю глубину нельзя, так как неизвестно расположение костных останков, их можно перемешать, и, самое главное, можно уничтожить или повредить археологические источники, имеющие большое значение в установлении личности погибших.

Общественность уже выразила опасение, что останки советских воинов, павших при освобождении Эстонии от нацизма, так и не будут достойно перезахоронены либо это будет сделано без соответствующих почестей к умершим.