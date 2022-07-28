Стокгольм, , 12:34 — REGNUM 27 июля ФРС США вновь повысила процентную ставку. Повышение оказалось на 75 базисных пунктов до диапазона 2,25−2,50%. В свою очередь старший экономист шведского банка SEB Роберт Бергквист считает, что регулятор занимается экспериментами. Об этом он рассказал в эфире телеканала SVT.

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«Сейчас они очень быстро двигаются вперед с таким агрессивным повышением процентных ставок», — считает Бергквист.

«Как это отразится на Швеции?» — интересуется ведущая.

«Это зависит от того, получится ли у вас или нет. Я бы назвал это экспериментами — вот такие быстрые повышения процентной ставки. Если вы потерпите неудачу и экономика рухнет, это повлияет на всю мировую экономику, тогда шведские экспортные компании будут меньше продавать и может вырасти безработица», — ответил экономист.