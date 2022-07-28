Чебоксары, , 12:30 — REGNUM В Чувашии в рамках дела о банкротстве муниципального унитарного предприятия «Управляющая компания в жилищно-коммунальном хозяйстве г. Новочебоксарска» (МУП «УК в ЖКХ г. Новочебоксарска») на торги выставлена задолженность населения. Речь о дебиторской задолженность в сумме 135,5 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

ЖКХ Дарья Антонова © ИА REGNUM

В ходе конкурсного производства обанкроченного МУП «УК в ЖКХ г. Новочебоксарска» на торги выставлены права требования к населению (дебиторская задолженность) номиналом135 524 596,4 рубля. Начальная стоимость составляет44 874 000 рублей

«Сведения о возможности (невозможности) выполнения дебиторами своих обязательств в полном объёме отсутствуют. По дебиторской задолженности частично отсутствуют первичные документы (договора, накладные, акты и пр.). В ходе торгов при поступлении денежных средств размер задолженности может изменяться в сторону уменьшения», — говорится в документе.

Размер задатка составляет 10% от цены лот, шаг аукциона — 5% от начальной цены реализации. Отмечается, что победителем признается участник, предложивший в ходе аукциона максимальную цену.

Как сообщало ИА REGNUM, МУП «УК в ЖКХ г. Новочебоксарска» было признано банкротом в ноябре 2018 года решением Арбитражного суда Чувашии. Предприятие считалось одним из крупнейших в ЖКХ города.

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