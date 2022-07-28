Лондон, , 12:30 — REGNUM Британская теннисистка, 10-я ракетка мира, чемпионка US Open — 2021 Эмма Радукану начала сотрудничество с российским тренером Дмитрием Турсуновым. Об этом 28 июля сообщает Daily Mail.

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По информации издания, Радукану будет готовиться под руководством Турсунова к защите титула на Открытом чемпионате США.

Отмечается, что Турсунов будет сопровождать Радукану на турнире в Вашингтоне, который пройдёт с 1 по 7 августа. Если результаты теннисистки покажутся её команде удовлетворительными, то специалист останется в тренерском штабе на всю американскую серию, включая US Open.

Напомним, с августа 2021 года Турсунов тренировал эстонскую теннисистку Анетт Контавейт. Под его руководством она выиграла пять турниров WTA и поднялась на вторую строчку мирового рейтинга.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июня Контавейт и Турсунов прекратили сотрудничество.

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