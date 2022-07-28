Донецк, 28 июля, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Союзные силы усилили атаки на позиции ВСУ к западу от Донецка, сообщил 28 июля в своём телеграм-канале военкор Евгений Поддубный.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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Работали танковые подразделения, артиллерия, армейская и штурмовая авиация, отметил военкор. Войска продвинулись в направлении Песок и Красногоровки.

ВСУ, используя возведённые за последние восемь лет фортификационные сооружения, оказывают ожесточённое сопротивление с применением тяжелого вооружения, добавил Поддубный.