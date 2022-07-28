Саранск, 28 июля, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Мордовия получит федеральные средства на обновление автобусного парка Саранска. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Rk.gov.ru Автобусы

Объем выделяемой субсидии составит 350,513 млн рублей.

Средства позволят на треть увеличить число выполняемых рейсов. Планируется закупить 35 низкопольных автобусов с валидаторами у водителя и в салоне. Новый транспорт будет работать на газомоторном топливе — метане, то есть они будут экологичными, а экономия на горючем, техобслуживании и ремонте составит около 80 млн рублей в год.

Автобусы дадут возможность от Саранска до Рузаевки — территории опережающего социально-экономического развития. Новые машины сделают более доступным передвижение по Саранску для 40 тыс. человек.

Субсидия выделяется в рамках реализации программы социально-экономического развития Мордовии на 2022–2026 годы.

Как сообщало ИА REGNUM, c 1 июля в муниципальных автобусах и троллейбусах Саранска стоимость проезда повысилась на один рубль. При оплате картой цена билета составляет 26 рублей, наличными — 27 рублей.

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