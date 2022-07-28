Сунжа, Ингушетия, , 12:29 — REGNUM В Ингушетии уличили в превышении полномочий бывшего главу городского округа Сунжа. Были выявлены факты предоставления им в собственность земельных участков для строительства жилья без имеющихся для этого оснований. Следственный комитет возбудил против мэра уголовное дело о совершении должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов государства, сообщили 28 июля в пресс-службе СК по региону.

Дело Pixabay.com

Как было установлено в ходе предварительного следствия, в декабре 2018 года чиновник передал безвозмездно в собственность двум гражданам земельные участки для индивидуального жилищного строительства. Права на получения земли они не имели, так как не являлись ни малоимущими, ни нуждающимися в улучшении жилищных условий.

В настоящее время по делу ведется сбор доказательства. Напомним, ранее против мэра города Сунжа уже возбуждались уголовные дела о превышении должностных полномочий.

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