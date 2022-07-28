Брянск, 28 июля, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Брянский областной суд признал геноцидом действия немецко-фашистских оккупационных войск в годы Великой Отечественной войны на территории Брянской области. Об этом 28 июля сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Зверства фашистов во время Великой Отечественной войны

«Брянский областной суд признал факт геноцида народов СССР в Брянской области со стороны немецко-фашистских захватчиков в период Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что факты совершения таких бесчеловечных преступлений немецких фашистов во время Великой Отечественной войны были установлены работниками СК России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дмитрий Козацкий, пленный из батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), рассказал, зачем российских военнослужащих жестоко убивали на камеру.