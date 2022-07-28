Стокгольм, 28 июля, 2022, 22:20 — ИА Регнум. Последние события на территории Украины и России назывались главными причинами роста цен на продукты питания в мире, твердит западная пропаганда. Однако шведские ученые считают, что рост цен на продовольствие объясняется далеко не только этим конфликтом, 28 июля сообщил телеканал SVT.

Edunabazar.ru Что ещё влияет на повышение цен на продовольствие?

«Украина производит много зерновых, особенно подсолнечника. Но украинское производство составляет не такую ​​большую часть мирового производства», — отметил Торбьерн Янссон, доцент Сельскохозяйственного университета Швеции.

Вместе с коллегами из Шведского сельскохозяйственного университета Янссон исследовал, как сокращение производства на территории России и Украины повлияло на цены на продукты питания во всем мире. Например, по пшенице, кукурузе и ячменю на Украину приходится от двух до трех процентов мирового производства, в случае с подсолнечным маслом — 26%.

Янссон также заметил, что цены на продовольствие росли еще до 24 февраля. Это объяснялось ростом стоимости кормов, удобрений и нарушением логистики из-за пандемии.